Sassari. Stazione mobile della Polizia Locale a Porta S. Antonio

Con protocollo n° 142869 del 15.9.2020 è stata depositata la mozione dei Consiglieri Comunali Sebastiano Toschi Pilo e Giommaria Ventura, con laquale si chiede il “Trasferimento e il potenziamento della stazione mobile della Polizia Locale”.

"Considerato che il recupero del Centro Storico, il contrasto al degrado, alla delinquenza e all’abusivismo sono punti fondamentali delle linee programmatiche di questa amministrazione e considerate le tante segnalazioni che sistematicamente riceviamo dai cittadini in riferimento all’assenza di attenzioni per la parte bassa del centro storico e del Corso Vittorio Emanuele, dove: mezzi parcheggiati ovunque e spesso in doppia fila, situazioni di totale illegalità, di violenza e microcriminalità, situazioni di spaccio e prostituzione, costringono i residenti della zona, i commercianti e tutti i cittadini in genere, a convivere con un malessere ormai diffuso e

un costante senso di paura e poca sicurezza e osservato che tali condizioni non incentivano sicuramente il turismo, il commercio locale e la stessa frequentazione da parte dei sassaresi di questa parte della città,

riteniamo doveroso dare immediate risposte alle richieste di aiuto dei nostri concittadini", affermano i due consiglieri.

"Con questa nostra mozione chiediamo il trasferimento della stazione mobile della Polizia Locale, da Piazza Castello alla parte bassa di Corso Vittorio Emanuele, chiediamo inoltre al Signor Sindaco, la possibilità di avviare un confronto con il Signor Prefetto, affinché si possano creare le condizioni per un adeguato e costante supporto da parte delle forze dell’ordine statali, con il fine di creare una vera e propria stazione mobile del tipo interforze come avviene in diversi centri storici di tutto il territorio nazionale, capace pertanto di affrontare le molteplici esigenze dei cittadini per le succitate problematiche.

Siamo certi che le migliori condizioni di vivibilità e decoro possano essere il primo passo verso il recupero di questa parte del nostro centro storico", concludono i consiglieri

La mozione è stata favorevolmente accolta e sottoscritta dal tutto il Gruppo Misto di maggioranza.