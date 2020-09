"Tappetini" nuovi sulle strade di Sassari

Iniziano domani, venerdì 18 settembre, i lavori per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, a cura della ditta aggiudicataria dell'appalto So.Gen.A. s.r.l.



Si darà priorità agli interventi nelle strade di accesso alla città e di maggior traffico, tra cui il sottopasso ferroviario di via Predda Niedda per piazza Santa Maria, viale Porto Torres, via Papa Giovanni Paolo II, via Giorgio Asproni, tra viale Dante e piazza d'Armi, via Budapest, nella carreggiata in uscita tra il distributore e la rotatoria via Parigi, per proseguire nelle settimane successive nel quartiere di Carbonazzi, in via Siglienti, via Fermi, via Besta, via Ugo la Malfa, via Porcheddu, via Dolcetta, via Milano, via Chironi e viale Dante.



I lavori consistono principalmente nel rifacimento del "tappeto"; in alcuni tratti è prevista anche la ricostruzione dello strato più profondo, e in via Budapest sarà ricostruito nei tratti maggiormente dissestati anche lo strato più profondo della pavimentazione stradale necessario a garantire l'alto volume di traffico.



Saranno usati simultaneamente più macchinari (fresatrice, autocarri, spazzatrice, finitrice, rullo compattatore, ecc.), che impegneranno necessariamente ampie porzioni delle strade perciò la circolazione potrebbe subire dei rallentamenti e potrebbe essere necessario vietare la sosta dei veicoli su un lato della carreggiata.



L'impresa So.Gen.A, al fine di contenere i disagi, in questi giorni sta predisponendo i piani di accantieramento e di segnalamento dei cantieri con indicate le modifiche temporanee alla viabilità e l'interdizione della sosta necessari per eseguire i lavori a regola d'arte e in sicurezza.



Gli interventi, per poco meno di 500mila euro, rientrano nell'appalto di lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, Servizio Strade 1 Intervento 2, e dovrebbero concludersi, salvo contrattempi, in 120 giorni.