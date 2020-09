MEDSt@rts: la Fondazione di Sardegna riapre i termini per la selezione di 25 aspiranti imprenditori

Per favorire ulteriormente la partecipazione, Fondazione di Sardegna ha riaperto i termini del bando per selezionare 25 disoccupati e aspiranti imprenditori nell’ambito del progetto europeo MEDSt@rts (Med microfinance support system for start-ups), di cui è capofila.Il nuovo termine per la presentazione delle domande è martedì 29 settembre 2020.Possono candidarsi con le proprie idee innovative, premiate con un finanziamento fino a 10.000 euro, disoccupati (18-40 anni) e/o imprese in attività da massimo 4 anni, i cui soci - o rappresentante legale, nel caso di ditta individuale - abbiano un’età media compresa tra i 18 e i 40 anni.Si prevedono inoltre premialità specifiche per il genere femminile e per la fascia d’età 24-35 anni.Diversi i settori ammessi: digitale, agroalimentare, eco-design, artigianato, beni culturali, turismo e servizi alla persona.Il percorso si terrà a Cagliari in collaborazione con i partner SFIRS Spa e Camera di cooperazione italo-araba, articolato in più fasi con una selezione intermedia:programma formativo per l’ incubazione di impresa, con seminari web e mentoring;formazione sul campo per migliorare capacità, abilità e attitudine imprenditoriale;consulenza finanziaria;finanziamento finale.Finanziato con 2.547.935,73 euro dal Programma ENI CBC Med, strumento dell’Unione Europea per la cooperazione transfrontaliera nel bacino del Mediterraneo per il periodo 2014 -2020, MEDSt@rts prevede analoghi percorsi in Grecia, Tunisia, Palestina e Libano, grazie a un partenariato che – con SFIRS SpA e Camera di cooperazione italo-araba, più Fondazione Collegio Europeo di Parma nel ruolo di associated partner - include Camera di Commercio di Achaia, Camera di Commercio di Sfax, LEADERS e Camera di Commercio Sud del Libano.Per partecipare alla selezione:Per maggiori informazioni sul progettoSito web | http://www.enicbcmed.eu/projects/medstarts Facebook | https://www.facebook.com/medstartsproject/ Instagram | https://instagram.com/medstarts_project/Twitter | https://twitter.com/medstrts1