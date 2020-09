Il TAR Sardegna sospende l'ordinanza Solinas: niente test Covid-19 per chi arriva nell'isola

Niente test per chi vuole venire in Sardegna. Almeno per ora. Il TAR con decreto ha sospesol'ordinanza n.43, dello scorso 11 settembre, del governatore della regione Sardegna Christian Solinas che avrebbe avuto esecuzione a partire dal prossimo 14 settembre. L'udienza di merito è stata fissata per il prossimo 7 ottobre.

I Giudici amministrativi hanno quindi ritenuto sussistere gli elementi di danno grave e "possibile fondatezza" giuridica nella tesi proposta dal Governo, secondo il quale il provvedimento impugnato viola l'articolo 16 della Cosituzione sulla libera circolazione delle persone.