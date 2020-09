Dinamo Sassari Vs Virtus Bologna: domani la semifinale di Supercoppa Italiana 2020

La semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana della Dinamo Banco di Sardegna si giocherà domani alle 20:45.

Ad aprire le danze venerdì 18 settembre, alla Segafredo Arena, sarà la prima semifinale tra Olimpia Milano e Reyer Venezia con palla a due fissata alle 18: a seguire gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco affronteranno le V nere di Sasha Djordjevic. Le sfide saranno trasmesse su Eurosport 2 ed Eurosport Player.



Le due squadre che si aggiudicheranno il biglietto per la finale di domenica, 20 settembre, si affronteranno alle 18: la finalissima che assegnerà la Supercoppa Italiana 2020 sarà trasmessa in chiaro su Nove, Eurosport 2 ed Eurosport Player



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna