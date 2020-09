"Le spose della Luna": Emma Fenu presenta il suo ultimo libro

Nata e cresciuta respirando il profumo del mare di Alghero, Emma Fenu vive a Copenhagen, dopo aver trascorso un periodo in Medio Oriente. Scrive per lavoro e per passione. Si occupa da anni di storia delle donne, di letteratura e di iconografia.





Questa sera alle 19,30 Emma Fenu sarà ospite dello spazio all'aperto di Cyrano per presentare, insieme a Alessandra Derriu, "Le spose della Luna" il suo nuovo libro pubblicato da Officina Milena.Le spose della Luna è un romanzo ambientato nel cuore della Sardegna nel 1911 e ispirato alla vicenda della bandita Paska Devaddis, di Orgosolo. Dopo essere stata falsamente accusata di omicidio, scappò sui monti per sfuggire alla giustizia. Fra faide, amore, odio, morte, misteriose apparizioni, magia bianca e nera, si snoda un'intensa storia di donne forti come pietre nuragiche e potenti come dee, mosse da sentimenti ancestrali.