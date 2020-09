Iglesias, scoperti due evasori totali: occultati al fisco ricavi per oltre 323.ooo euro

Le operazioni di controllo hanno consentito di rilevare che entrambe le imprese, oltre ad aver tenuto irregolarmente i registri obbligatori previsti dalla vigente normativa fiscale e a non aver presentato le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’I.V.A., hanno omesso di dichiarare, in un caso, ricavi per complessivi 103.717 euro e un’I.V.A. pari a 22.820 euro e, nell’altro, guadagni per 221.267 euro ed un’I.V.A. di 22.348 euro, qualificandosi “evasore totale” per le annualità, rispettivamente, 2014 e dal 2014 al 2018.





















Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, i Finanzieri della Tenenza di Iglesias hanno concluso due verifiche fiscali nei confronti di altrettante società del Sulcis Iglesiente operante, rispettivamente, una nel settore della carpenteria e l’altra nel settore alimentare.I soggetti target sono stati individuati coniugando l’attività informativa derivante dal controllo del territorio con le risultanze scaturite dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo.L’azione delle Fiamme Gialle è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti.L’opera di ricostruzione del reddito, è stata effettuata analiticamente, attraverso l’esame della documentazione fiscale acquisita nel corso della verifica, oltre che da un’attenta ricostruzione dei ricavi conseguiti tenendo anche conto dei costi effettivamente sostenuti nell’esercizio economico.