Sassari. Domenica lavori sul cavalca-ferrovia Papa Giovanni Paolo XXIII

Domenica 20 settembre l''impresa Edilma di Osilo, coordinata dal settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico del Comune di Sassari, eseguirà i lavori di messa in sicurezza del cavalca-ferrovia via Papa Giovanni Paolo XXIII. Le operazioni consistono nella demolizione di tutti calcinacci dalle strutture portanti in cemento armato. Si tratta di materiale che potrebbe staccarsi e precipitare nella linea ferroviaria sottostante (Sassari - Sorso) e nel passaggio a livello della via Padre Luigi Deligia in qualsiasi momento.Per eseguire i lavori è necessario chiudere al traffico via Deligia dalle 7 alle 20; sarà consentito quello locale fino alla fine dei lavori.