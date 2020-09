Senza mascherina e ubriaco: arrestato a Sassari dalla Polizia locale

È stato un altro fine settimana di attività di controllo a 360 gradi quello della Polizia locale di Sassari, che ha portato ad arresti, segnalazioni all'autorità giudiziaria e denunce.

Due persone sono state sanzionate perché non avevano la mascherina. Una si trovava vicino alla fontana di largo Brigata Sassari, dove c'erano numerose persone, l'altra in un bar, in evidente stato di ubriachezza. Quest'ultima, oltre alla multa per non avere rispettato le norme di contrasto al coronavirus, è stata arrestata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.