I dati Ivass sull’andamento delle tariffe Rc Auto nel II trimestre 2020 confermano non solo le discriminazioni a danno di chi risiede in alcune regioni del sud Italia, ma anche come per i neopatentati assicurare la propria autovettura possa rappresentare un vero e proprio salasso. Non è tuttavia il caso di, città che si piazza al primo posto nel nostro paese per la convenienza delle tariffe Rc auto praticate ai giovani. Lo afferma CONSUMERISMO No Profit, associazione dei consumatori che ha rielaborato i dati forniti oggi dall’Ivass.Analizzando i dati sui premi medi per categoria di assicurato forniti oggi dall’Ivass si scopre che il record del caro-polizza in Italia spetta ai neopatentati che risiedono a Napoli – spiega Consumerismo – Qui un giovane sotto i 24 anni che vuole assicurare la propria autovettura è costretto a pagare in media 1.026 euro all’anno. Situzione del tutto inversa ad Oristano, provincia dove un neopatentato spende esattamente la metà, con il costo medio della polizza che risulta il più basso d'Italia e pari a 513,4 eurocon 732,5 euro, si piazza al 33mo posto della classifica delle città più care per i neopatentati,(714,1 euro) al 37mo,(678,3 euro) al 53mo.“I neopatentati italiani continuano a subire tariffe Rc auto proibitive, che rimangono eccessivamente elevate nonostante nel 2020 si sia registrato un crollo dell’incidentalità come effetto del lockdown – afferma il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele – E’ più che mai necessario sfruttare le opportunità offerte dalla moderna tecnologia, a partire dalla scatola nera presente solo nel 22% dei contratti stipulati nel secondo trimestre, per contenere i costi assicurativi che, per alcune categorie di utenti e in alcune zone d’Italia, rimangono ancora proibitivi”.Di seguito la classifica delle province italiane in base alle tariffe medie praticate ai neopatentati nel 2020:Napoli 1026,2Prato 1010,2Massa-Carrara 939,9Caserta 935,1Pistoia 910,5Crotone 862,7Pisa 859Firenze 851,5Latina 851,2Bologna 821,3Rimini 813,9Foggia 808,7Roma 808,6Lucca 804,5La Spezia 800,8Genova 789,7Ravenna 782,2Salerno 772,4Torino 761,4Bari 758,9Brindisi 751,3Reggio di Calabria 750,5Palermo 750Barletta-Andria-Trani 749,6Vibo Valentia 747,1Ancona 746,5Catania 742,8Venezia 739,3Taranto 738,1Pescara 737,1Macerata 736,7Reggio nell'Emilia 735,5Pesaro e Urbino 728,8Modena 728,1Forli-Cesena 719,1Ascoli Piceno 713,4Messina 709,9Avellino 708,9Fermo 707,9Piacenza 707,1Ferrara 704,5Parma 701,6Rieti 700,9Livorno 698,5Padova 694,2Perugia 693,1Trapani 687,2Ragusa 685Frosinone 683,7Milano 682,7Como 671,8Imperia 671,6Pavia 670,8Terni 662,9Siracusa 661,6Matera 660L'Aquila 655,1Catanzaro 654,3Varese 654,2Treviso 652,3Vicenza 651,1Teramo 650,5Chieti 650,1Monza e della Brianza 648,6Verona 646,1Savona 644,9Benevento 643,8Grosseto 642,6Cosenza 640,9Lodi 637,5Rovigo 635,9Caltanissetta 628,1Gorizia 627,8Lecce 626,8Trieste 624,9Arezzo 624,4Alessandria 620Bolzano 612,7Bergamo 611Brescia 610,8Lecco 610,8Cremona 606,2Mantova 595,8Isernia 595,4Asti 588,6Viterbo 586,5Agrigento 584,6Biella 584,3Siena 579,6Trento 576Cuneo 571,9Novara 566,4Belluno 563Udine 562,2Aosta 559,9Campobasso 554,9Sondrio 548,6Pordenone 544,6Verbano-Cusio-Ossola 540,9Potenza 539,1Vercelli 538,4Enna 517,8