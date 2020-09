Sassari: giovedì lavori di efficientamento del potabilizzatore di Truncu Reale

Per giovedì 24 settembre 2020 le squadre di Abbanoa hanno in programma un intervento di efficientamento nel potabilizzatore di Truncu Reale a Sassari, al servizio anche di Porto Torres e Stintino. Nel dettagli, sarà installato un nuovo gruppo elettrogeno che opererà in una delle sezioni di trattamento dell’impianto: in caso di black out elettrici, consentirà di proseguire l’attività di produzione di acqua potabile.



Per eseguire l’intervento di giovedì i tecnici del Gestore hanno approntato un piano che, tramite manovre in rete e sfruttando le scorte adeguatamente accumulate nei serbatoi, consentirà di limitare le interruzioni dell’erogazione esclusivamente al quartiere Serra Li Pozzi di Porto Torres (dalle 9 alle 15:30), al villaggio Bagaglino (dalle 11 alle 15.30) e Pozzo San Nicola (dalle 11 alle 15.30) in territorio di Stintino. Nella città di Sassari e nei centri abitati di Porto Torres e Stintino l’erogazione non subirà interruzioni.



Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.