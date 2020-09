L’Aou Sassari stabilizza dodici dirigenti medici

L’Aou stabilizza dodici dirigenti medici e il loro contratto si trasforma da tempo determinato a tempo indeterminato. Per quattro di loro la stabilizzazione è stata fatta con diritto di priorità e in deroga temporanea all'applicazione delle disposizioni in materia di piani di fabbisogni del personale e di bilanci di previsione, perché si è tenuto conto dei profili connessi all'emergenza Covid-19. In accordo con l'assessorato regionale della Sanità, inoltre, si è proceduto alla stabilizzazione anche di 8 profili di dirigenti medici diversi da quelli legati all'emergenza sanitaria. La delibera di stabilizzazione, la numero 461, è stata approvata dalla direzione strategia dell’Aou il 22 settembre.



Vedono trasformato il loro contratto medici fisiatri, di neurologia, medicina interna, ematologia, medicina trasfusionale, chirurgia plastica, maxillo facciale e di malattie dell'apparato respiratorio. A presentare domanda di stabilizzazione, in realtà, sono stati 29 dirigenti medici e se per 12 di loro è arrivata la stabilizzazione, per 4 candidati, considerata la particolare casistica presentata, è necessaria una più ampia valutazione da parte degli uffici competenti. I rimanenti 13, invece, sono stati esclusi per carenza dei requisiti.



Le istanze sono arrivate all’Aou dopo l'indizione dell'avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione del personale precario, approvato dal commissario straordinario nell’aprile scorso.



La stabilizzazione dei dirigenti medici si aggiunge a quella già effettuata ad agosto e che aveva visto l'assunzione a tempo indeterminato di 23 operatori sanitari, cioè 16 infermieri e 7 operatori sociosanitari.



«Dopo la stabilizzazione del personale del Comparto – affermano i vertici aziendali – stabilizziamo altre importanti figure che hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo rilevante in questa emergenza sanitaria. Medici che ogni giorno contribuiscono ad assicurare le cure ai tanti pazienti che trovano nella nostra azienda un punto di riferimento».



A queste assunzioni si aggiungono quelle che, in questi giorni, l'Aou di Sassari ha fatto, questa volta a tempo determinato, per medici e infermieri. Sono stati assunti un medico di Chirurgia generale, un neurologo, un endocrinologo, quindi 12 infermieri ai quali si aggiungono altri 8 a cui è stato prorogato il contratto per l’emergenza Covid, e ancora 3 tecnici di laboratorio biomedico e 9 tecnici sanitari di Radiologia Medica. Infine, è stata approvata la graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di logopedisti quindi un avviso di mobilità regionale e interregionale, compartimentale e intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente medico di Radiodiagnostica.