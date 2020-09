Sassari: Ener.Loc 2020, un’opportunità per professionisti e imprese

Tutto pronto per l'appuntamento con Ener.Loc 2020, il convegno annuale sui temi delle energie sostenibili che quest'anno avrà un approfondimento specifico sull’efficientamento energetico in edilizia, con particolare riferimento a normativa e applicazione del Superbonus 110%.Un momento di confronto su tematiche di grande attualità e che come ogni anno, anche in questa 14ª edizione, vedrà il contributo dei maggiori esperti del settore e delle aree della pubblica amministrazione coinvolte nel processo di progetto, insieme per condividere esperienze internazionali e strategie di sviluppo.. La partecipazione al convegno è aperta a tutti e gratuita, ma è necessario provvedere all’iscrizione online attraverso il link ( https://www.promopa.it/convegni-calendario/1745-enerloc-2018-energia-enti-locali-ambiente.html Inoltre, la presenza alle sessioni di lavoro (ore 9.30-13:30 / 14:30-17:30), consentirà l'attribuzione di crediti formativi per gli iscritti agli ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, Geometri, Agronomi e Dottori forestali, Periti industriali e Geologi.