Porto Torres. Elezioni comunali, domande per sorteggio scrutatori

In occasione delle Elezioni comunali del 25 e 26 ottobre 2020 gli scrutatori di seggio saranno nominati tramite un sorteggio pubblico riservato ai disoccupati già iscritti all'Albo degli scrutatori del Comune di Porto Torres. I cittadini interessati dovranno presentare all'Ufficio Elettorale un'apposita domanda scaricabile dal sito web comunale, sezione Avvisi e scadenze, accompagnata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali debitamente firmata e dalla copia di un documento d'identità valido.La domanda deve essere trasmessa entro il 2 ottobre esclusivamente mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi: elettorale@comune.porto-torres.ss.it o demografici@pec.comune.porto-torres.ss.it (solo per chi è in possesso di una casella di posta elettronica certificata). L'Ufficio Elettorale ha mandato per effettuare i controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000.Il sorteggio pubblico si terrà il 5 ottobre alle ore 16 presso la Sala Consiglio. In base alle disposizioni adottate per evitare la diffusione del Covid-19, l'accesso del pubblico sarà necessariamente contingentato e consentito unicamente previo utilizzo della mascherina. Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 079 5008032 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18.