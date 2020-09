Sassari. Viale Trento, tra viale Umberto e via Principessa Jolanda, chiuso per veicoli e pedoni

Da oggi è istituito il divieto di transito, per veicoli e pedoni, nel tratto di viale Trento tra viale Umberto e via Principessa Jolanda. È consentito esclusivamente il traffico locale a servizio delle abitazioni e attività presenti nel tratto iniziale, sul lato di viale Principessa Jolanda.



È previsto il doppio senso di marcia e contestualmente è istituito il divieto di fermata nel tratto di via Principessa Jolanda, tra via Matta e viale Trento, al fine di garantire un’adeguata viabilità alternativa.



Le modifiche alla viabilità, che resteranno in vigore finché non cesserà lo stato di pericolo, sono state rese necessarie a seguito delle ulteriori limitazioni al traffico impartite dal Comando dei vigili del fuoco di Sassari in quel tratto di strada che prevedono l’interdizione totale del traffico pedonale e veicolare.