Ruba e tenta di fuggire: bloccato a Sassari da un carabiniere fuori servizio

Un 39enne sassarese è stato rincorso e bloccato da un carabiniere fuori servizio che lo ha notato mentre si allontanava velocemente da un noto negozio al centro di Sassari. E' quindi emerso come questi si fosse appropriato indebitamente di alcuni capi di abbigliamento per poi darsi rapidamente alla fuga. Non ha fatto però molta strada grazie all'interevnto del carabiniere che lo ha trattenuto sino all'arrivo della pattuglia in servizio.

L'uomo una volta condotto al comando è stato identificato e denunciato per furto.