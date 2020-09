Alghero. Diu El Mar, concerto duo Uselli e Pinna al Chiostro di San Francesco

Per festeggiare San Francesco d’ Assisi, il Complesso Monumentale di San Francesco ad Alghero, ha voluto rendere omaggio al Santo con un concerto d’eccezione che vede protagonisti il maestro flautista Mauro Uselli e il pianista concertista Riccardo Pinna. Due artisti algheresi, che hanno portato onore alla città natia in tutto il mondo con i loro concerti ed esibizioni, e che insieme duetteranno nel chiostro di San Francesco, nel cuore del centro storico di Alghero. Il luogo sacro ben si presta a questi eventi live, dove la musica classica riecheggerà tra le colonne in arenaria, e dove il rumore del mare cullerà le note classiche, poi barocche, per fondersi in un concerto di musiche contemporanee. Il repertorio spazierà da musiche del seicento alle melodie contemporanee, passando per l’impressionismo francese e gli autori catalani: Bach, Telemann, e poi Satie, un virtuoso viaggio nelle più grandi composizioni classiche conosciute. “Diu el Mar” che in italiano significa “Il mare racconta..” è il titolo dato alla serata in onore di San Francesco ma è anche un viaggio nella storia della musica accompagnato dal riverbero delle onde del mare: un connubio musica- natura che si accosta alla ricerca spirituale e alla semplicità della vita, sentimenti che il frate francescano ha voluto testimoniare e farsi portavoce. Il flautista Mauro Uselli, reduce dal suo progetto musicale dell’estate algherese “La Stanza sonora” non è nuovo a queste performance. La retrobottega di esperienze londinesi lo conferma: top musician nel 2015, autore di concerti live nei luoghi più gettonati di Parigi, di Montpellier, arrivando sino in Cina. Riccardo Pinna, pianista di fama internazionale, suonerà per la sua città insieme al maestro Uselli. Dal 2017 è Direttore del Coro “Baratz” di Villa Assunta e attualmente è docente di pianoforte presso la Scuola Intercomunale di Musica “Mejlogu” per la sede di Olmedo. Molti i suoi impegni in qualità di pianista accompagnatore specialmente nel Conservatorio di Sassari, come concertista e autore. Insieme duetteranno per il pubblico di Alghero venerdi 2 ottobre, all’interno del chiostro di San Francesco,con inizio alle ore 20 00. Il concerto avrà i posti contingentati a causa delle disposizioni anticovid, per cui la prenotazione del posto è gradita. Al termine del concerto, al quale si potrà accedere con biglietto d’ingresso, si terrà un aperitivo di benvenuto organizzato in collaborazione con le cantine di Santa Maria la Palma. Per conoscere i dettagli della serata e prenotare il posto a sedere, si ricorda che la biglietteria è aperta tutti i giorni presso il chiostro San Francesco dalle 9 00 alle 13 00 e dalle 16 00 alle 20 00. Per chi non può recarsi al Complesso Monumentale di San Francesco, questi i numeri utili : 351 6428081/079 980330.