Superenalotto, doppietta in Sardegna: si celebrano due “5 da oltre 33mila euro

La Sardegna continua a essere protagonista grazie al SuperEnalotto. Il concorso di sabato 26 settembre regala due “5” da ben 33.510,96 euro ciascuno. La prima schedina vincente è stata giocata a Cagliari in via San Simone 60 presso il punto vendita “Andrea Basile” mentre la seconda è stata realizzata a Santa Teresa di Gallura, in provincia di Sassari, presso il “Monkey Bar” di via Carlo Alberto 12. Il Jackpot, nel frattempo, ha toccato quota 44,6 milioni di euro. L'ultimo "6", ricorda Agipronews, è stato centrato proprio in Sardegna lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.