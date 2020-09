Attivo a Sassari dal I ottobre il servizio di scuolabus

Per qualsiasi informazione inerente il servizio di trasporto scolastico sarà possibile contattare da martedì 29 settembre il 3792028157.





Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni e le alunne delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sarà attivo dal I ottobre. Chi ha presentato domanda di iscrizione al servizio sarà contattato telefonicamente o tramite sms per ricevere tutte le informazioni necessarie per l'accesso.Solo per gli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado i genitori potranno concedere l'autorizzazione a usufruire in maniera autonoma del servizio. In tal caso dovranno trasmettere al Comune e consegnare all'assistente scuolabus apposita delega.A partire da martedì 29 settembre, le linee e gli orari saranno consultabili sul sito www.justsardinia.it nella sezione ”Scuolabus”, nella quale saranno indicati anche i punti di fermata.Inoltre è previsto un servizio gratuito “Taxi school”, attivabile in caso di necessità per la bambina o il bambino di ritornare a casa per problemi di qualsiasi natura quando il genitore non può andare a prenderlo. Il servizio sarà erogato tramite richiesta telefonica al 3792028157.