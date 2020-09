Alghero. Manutenzione strade: da domani interventi a Calabona, Punta Moro e Mamuntanas

Al via gli interventi urgenti di manutenzione delle sedi stradali urbane ed extraurbane su tratti particolarmente interessati dal transito veicolare. L'Assessorato alle manutenzioni ha affidato i lavori per manutenzioni su tre strade : Via Jose Maria Escrivà de Balaguer, strada vicinale Salto Don Peppino, strada vicinale Mamuntanas. Le opere di manutenzione e livellamento delle strade sterrate inizieranno da domani. “Si tratta di lavori che si rendono più che mai indispensabili a seguito delle recenti precipitazioni che hanno creato diverse conseguenze sulla percorribilità”, spiega Antonello Peru, Assessore alle Manutenzioni. La prima strada, via José Maria Escrivà de Balaguer, si trova nella zona di Calabona e costituisce il tratto limitrofo al mare che dal Piazzale Balaguer arriva alla zona quasi sotto il ponte di Calabona. La strada si trova in condizioni di degrado ed ha creato più di un disagio ai numerosi frequentatori di quel tratto di costa. La seconda strada si trova nella zona di Monte Agnese – Punta Moro, già al centro di lavori per le condizioni in cui è stata oggetto a causa di perdite della rete idrica. La terza strada è quella che da Tanca Farrà conduce a Mamuntanas a alla zona del Ponte Serra. In questo caso si tratta di un intervento che si aggiunge ai precedenti ma che si rende oltremodo necessario, vista la mole di traffico che la strada subisce da quando il Ponte Serra è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza.