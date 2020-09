Aou Sassari, aperto il terzo piano di Malattie infettive per le degenze ordinari Covid-19

Sono stati aperti ieri al terzo piano della Clinica di Malattie infettive i primi 11 posti letti dei 20 aggiuntivi a disposizione per il ricovero di degenza ordinaria di pazienti Covid. Sale così a 31 la dotazione attuale di posti letto della Clinica diretta dal professor Sergio Babudieri e che, in caso di necessità con l'impiego modulare degli altri 9, potrà arrivare sino a un totale di 40. In dirittura d’arrivo l’apertura della terapia intensiva, con sei posti letto, al primo piano della stessa palazzina e che farà capo alla Rianimazione 1 diretta da professor Pier Paolo Terragni.



L'apertura del terzo piano di degenza ordinaria si è resa possibile anche grazie all'incremento del personale fatto dall’Aou di Sassari che, con l'inserimento di 8 infermieri e 8 Oss, ha portato a un totale di 27 gli operatori del Comparto impegnati nella clinica. La dotazione medica è incrementata di una unità.



In Malattie infettive, intanto, a oggi sono saliti a 23 i pazienti ricoverati, quattro in più rispetto a ieri. Da agosto a oggi nel reparto Covid hanno ruotato circa 70 pazienti, la gran parte dei quali sono stati dimessi clinicamente guariti.