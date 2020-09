La Cisl Università scrive a Carpinelli "Sarebbe meglio che lasciasse prima della scadenza"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera al Rettore Carpinelli scritta dalla Segreteria Provinciale e Regionale Federazione Cisl Università







"Magnifico Rettore questa lunghissima emergenza sanitaria che ha travolto il mondo intero e della quale per altro non si intravede il termine certo non ha risparmiato la nostra città ma anche la nostra comunità universitaria. Il suo mandato ormai volge al termine naturale del sessennio ma certo gli ultimi mesi per Lei non devono essere stati come sognava o come si aspettava, di conseguenza cogliendo l’occasione per esprimerLe un doveroso ringraziamento per la prestigiosa visita del Presidente della Repubblica nella nostra Università e prendendo lo spunto dalle sue dichiarazioni riportate dalla stampa locale rispetto al fatto che “questo sarà il suo ultimo impegno pubblico”, ci sentiamo in dovere di inviare alla Sua attenzione questa Lettera aperta". Scrivono.

E aggiungono





"La vicenda della mancata indizione delle elezioni per la sua sostituzione nei tempi attesi e consueti ha di fatto evidenziato una situazione di grande malessere e sconcerto, mai vista prima. Tutte le componenti sia interne dell’Ateneo, sindacati, personale, docenti, direttori di dipartimento, studenti, etc.,sia anche esterne come parlamentari, giornalisti, media, etc. si sono espresse in varie forme contestando tutto e tutti".





La posizione del sindacato prosegue:

"A questo punto confidando nel suo alto senso di responsabilità, chiediamo a Lei, prof. Massimo Carpinelli rettore uscente ,di porre in essere, a risposta delle tante sollecitazioni che ha ricevuto, un atto di intelligenza politica e di alta sensibilità istituzionale, come solo Lei sa e potrebbe fare, accogliendo questo invito ad anticipare immediatamente le sue dimissioni rispetto alla data, per altro già annunciata, del prossimo 31 ottobre. Un tale gesto, oltre che renderle grande onore, sarebbe certamente apprezzato da tutti e servirà a rasserenare gli animi, consentirà una campagna elettorale democratica e libera da inutili veleni e consentirà al rettore uscente di concludere serenamente il suo gravoso mandato nell’esclusivo interesse della nostra Università."