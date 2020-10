Tre giovani atleti di Sassari alle selezioni per la Nazionale senior di Muay thai

Si farà valere sul ring delle selezioni anche Giovanni Mulas, categoria 63,5 kg.





Ci saranno anche tre sassaresi ai collegiali di Muay thai in programma a Roma sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Rappresentano un'occasione unica e di prestigio, perché da questo appuntamento verranno fuori gli atleti italiani che faranno parte della Nazionale senior, targata Fikbms/Ifma. Una selezione che a giugno 2021 volerà in Thailandia per i campionati in programma a Bangkok.In prima fila, con il biglietto già pronto per "Il tempio delle arti marziali" di Roma, c'è la beniamina del team Tarantini, la giovane Michela Demontis, già numero 1 del ranking nazionale Fikbms nella categoria dei 48 kg.Nella comitiva guidata da Angelo Tarantini sale anche Jessica Meloni che va a Roma con al collo l'oro conquistato ai campionati nazionali seconda serie, nella categoria 51 kg.