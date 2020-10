Uniss English ClaSS: corsi di inglese gratis per studenti con particolari difficoltà

Il Centro linguistico di Ateneo (CLA) dell'Università di Sassari offrirà gratuitamente 15 corsi d'inglese a distanza, di 80 ore ciascuno, dedicati agli studenti universitari iscritti a partire dal 2 ° anno che si trovino in difficoltà economiche o con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).Il Progetto “English ClaSS”, finanziato dalla Regione Sardegna con il bando “Nuovo Inter.M.O.F.” (INTERventi di Miglioramento dell'Offerta Formativa, attraverso il potenziamento delle competenze trasversali dell’ambito linguistico e della fruibilità della didattica per gli studenti con particolare difficoltà, sviluppo di materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio nell’istruzione universitaria e/o equivalente), è stato presentato dal CLA con il supporto scientifico del professor Giuseppe Filippo Dettori (Delegato del Rettore per la Disabilità e i Disturbi dell'Apprendimento) e della professoressa Stefania Gandin, Ricercatrice dell’Università di Sassari per Lingua e traduzione della Lingua inglese.Oltre ai corsi di lingua in modalità e-learning, il Progetto intende sviluppare un'attività formativa specifica per i docenti di lingua selezionati, integrare azioni di tutoraggio attraverso tutor specializzatial fine di offrire un supporto adeguato e un percorso personalizzato allo studente con DSA e con bisogni educativi speciali (BES). L'azione avrà la durata di 9 mesi da ottobre 2020 a giugno 2021.Il Centro linguistico di Ateneohttps://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/centri/centro-linguistico-di-ateneoIl Centro Linguistico di Ateneo (CLA) è un centro di servizi linguistici e culturali che si rivolge agli studenti, al personale dell'Università di Sassari e al territorio. Promuove, coordina e gestisce le attività curriculari relative all'apprendimento, la pratica e lo studio a fini specifici delle lingue straniere moderne attivate nell'Ateneo (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, arabo e italiano per stranieri).Gestisce i test e i corsi di lingua straniera per la mobilità internazionale e in convenzione con l'Università per stranieri di Siena è sede di esame per la certificazione dell'italiano come lingua straniera (CILS) e della didattica dell'italiano come lingua straniera (DITALS).