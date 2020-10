Un assessore del comune di Sassari positivo al Covid-19

La notizia girava da ieri ma oggi ne abbiamo avuto la conferma. Un assessore del comune di Sassari è risultato positivo al Covid-19. Una calma preoccupazione, come è il caso che sia, gira fra i membri della giunta che hanno partecipato insieme all'assessore ai lavori dell'organo comunale. E' subito partito il tracciamento di tutti i contatti per individuare ulteriori casi che, per il momento non hanno portato a nuove individuazioni.. Oggi assessori fermi nei rispettivi domicili in attesa del tampone definitivo necessario per confermare la negatività.