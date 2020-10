GdF Cagliari, scoperta evasione fiscale per oltre 72 mila euro

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economico-finanziaria disposte dal Comando Provinciale di Cagliari a tutela degli interessi della collettività - condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale - e conferma l’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle nel territorio a tutela della legalità sotto ogni veste.

















Prosegue, in linea di continuità con quanto fatto registrare fino ad ora, l’attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cagliari mirata alla verifica del rispetto delle disposizioni tributarie da parte della platea dei contribuenti ricadenti nell’intero territorio della provincia cagliaritanaIn questo contesto, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di un libero professionista del capoluogo operante nel settore della consulenza sul lavoro.L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento della disciplina relativa alle imposte dirette e dell’IRAP.All’esito dell’attività ispettiva, è risultato che il professionista, nel periodo d’imposta 2015, ha omesso di dichiarare ricavi, ai fini delle imposte sui redditi, per circa 47.000 euro e base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per circa 25.000 euro, scaturenti dall’indebita deduzione di spese non adeguatamente giustificate.Inoltre, lo stesso si è reso responsabile dell’irregolare tenuta dei registri contabili obbligatori, nonché della tardiva presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, omettendo, altresì, la presentazione della prescritta dichiarazione quale sostituto d’imposta.