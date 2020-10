Sassari: con Viale Trento bassa chiusa occorre mettere in sicurezza Via Adelasia

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Pietro Pedoni, Responsabile della Comunicazione del Circolo Fratelli d’Italia Sassari Audax, con la quale si



chiede un pronto intervento dell'Amministrazione comunale per mettere in sicurezza Via Adelasia, a Sassari, il cui uso è divenuto particolarmente rilevante dopo la chiusura del terrapieno di Viale Trento





Le complessità per chi deve raggiungere il posto di lavoro o la scuola in città, non finiscono mai. Oltre infatti alle difficoltà di utilizzo dei mezzi pubblici per studenti e lavoratori pendolari, anche in città la situazione sembra essere critica, dopo la chiusura doverosa per motivi di sicurezza, nella parte bassa di Viale Trento.