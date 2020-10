Stintino dichiara guerra agli incivili: "foto trappole" contro l'abbandono dei rifiuti

L'amministrazione comunale di Stintino dice ancora una volta basta all'abbandono dei rifiuti sul territorio e predispone un progetto per l'installazione di telecamere. "Foto trappole" che, posizionate in punti strategici, consentiranno di individuare i responsabili che gettano immondizia e rifiuti ingombranti in diverse aree del territorio.



"Abbiamo deciso che la nostra azione sarà tolleranza zero - afferma l'assessore all'ecologia Martino Cugusi - perché soltanto così riusciremo a ridurre, se non a eliminare, gli abbandoni di rifiuti".

All'ultimo controllo sul territorio, sulla strada tra Pozzo San Nicola e Stintino, sono stati rinvenuti i resti di una lavatrice, materassi, reti e rifiuti di ogni genere.

Per vigilare sull'abbandono dei rifiuti, l'amministrazione comunale conta sul prezioso contributo dei barracelli che supportano l'azione della polizia locale, oltre che dei carabinieri. Elevata la sanzione per chi viene colto sul fatto, mentre rischia una denuncia penale chi abbandona rifiuti speciali.

"Non è possibile tollerare questi comportamenti incivili - riprende l'assessore Cugusi - per questo abbiamo deciso di installare alcune foto trappole per vigilare in aree strategiche del territorio. Il nostro invito è a usare tutti i servizi che sono stati messi a disposizione dell'utenza".



In località Punta dell'Aquila è attivo l'ecocentro. Inoltre l'utente può chiamare il numero verde 800 41.32.88, oppure 336 43.14.633, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16.30 per concordare anche a domicilio il ritiro dei rifiuti ingombranti.



È stata attivata, inoltre, l'app "Separiamo", scaricabile dagli store di Google e IOS, che consente di ricevere informazioni sul servizio, sui giorni, sugli orari e sulle tipologie di conferimento dei rifiuti, quindi il calendario della raccolta e di prenotare anche il ritiro degli ingombranti.