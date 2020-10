Lo chef ploaghese Gianfranco Pulina inizia un nuovo progetto in Repubblica Dominicana

E' volato in Repubblica Dominicana lunedì 28 settembre lo chef ploaghese Gianfranco Pulina, nella penisola di Samanà dove, all'interno del villaggio ecosostenibile Las Galeras Village dell'imprenditore Sergio Boschetti, che da anni valorizza il made in italy in questa terra meravigliosa, guiderà la cucina del ristorante. L'idea è quella di proporre una cucina basata sull'esperienza che lo chef ha maturato negli anni, che incontrerà i meravigliosi prodotti di questo paradiso caraibico. Saranno infatti le frutte tropicali,i vegetali dei piccoli agricoltori locali e il pescato dei pescatori di Las Galeras parte fondamentale del menù proposto, dove però non mancheranno richiami all'identità e alla cultura sarda. Pulina ha iniziato a lavorare nel Ristorante Golden Gate di Bortigiadas dietro la supervisione del suocero, lo chef Gigi Sini, che gli ha trasmesso le conoscenze culinarie legate alla cucina mediterranea e sarda in particolare. E' importante ricordare che il Ristorante Golden Gate continuerà la propria attività, con lo chef Gigi Sini alla guida della sua cucina. Nasce da qui l’impegno di Gianfranco per la ricerca delle tante e straordinarie materie prime di terra e di mare che l’isola offre: iniziano importanti collaborazioni con pescatori, con piccoli produttori locali di formaggi e vini e con la filiera cerealicola Sardo Sole, in modo tale da rivalorizzare i prodotti del territorio (pasta, legumi, riso) e proporli giornalmente nel menù del ristorante. La passione cresce contemporaneamente alla voglia di perfezionarsi: conosce lo chef Luigi Pomata, con il quale collabora in occasione di diversi eventi e manifestazioni. Nel 2014 grazie al giornalista Gilberto Arru e' ospite della rubrica del Tg2 “Eat Parade”. Iniziano così varie ospitate in tv per ALICE con Francesca Romana Barberini, a Gustibus su La7, Panorama d'Italia su Rete4 con Alessia Ventura, Buono a Sapersi su Rai 1 con Elisa Isoardi, attuale conduttrice della Prova del Cuoco, poi In Viaggio con Marcello su Rai 2, ma la collaborazione piu' importante e significativa del percorso di Gianfranco è sicuramente quella con Sveva Sagramola a Geo&Geo su Rai3, con la quale collabora attualmente da circa 4 anni, con puntate in diretta in studio e documentari in Sardegna. Potrete seguire l'interessante progetto dello chef tramite le sue pagine social sia Facebook Gianfranco Pulina Las Galeras Village che Instagram gianfranco pulina chef