Giovane coppia bloccata all'imbarco per Bonifacio con hascish e marjiuana

Santa Teresa Gallura: Segnalate due persone per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti.



Personale della Sezione di Polizia Stradale ha segnalato alla Prefettura di Sassari una coppia di 28enni, lui italiano e lei spagnola, per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti.

Qualche giorno addietro, presso il porto di Santa Teresa di Gallura, poco prima dell’imbarco per la Corsica, gli agenti della Polizia Stradale di Tempio Pausania durante i controlli d’imbarco, hanno fermato il 28enne italiano, bracciante agricolo in Francia e la 28 enne spagnola, ed entrambi sono stati trovati in possesso di stupefacenti del tipo hascish e marjiuana, mentre addosso a lui nascosto nel marsupio, un coltello a serramanico di 21 cm.

Al termine dell’attività la coppia è stata denunciata all’Autorità Amministrativa per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti ed il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, per possesso ingiustificato di arma da taglio e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per verifica di assunzione di stupefacenti durante la guida, oltre al ritiro della patente di guida.