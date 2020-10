"Magnifici" a confronto: venerdì dibattito fra i candidati a rettore dell'Università di Sassari

L’incontro si terrà nel rispetto delle norme anti covid.





Il mandato di Massimo Carpinelli è giunto alla fine e la corsa al Rettorato dell'Università di Sassari si avvicina al traguardo. Venerdi 9 ottobre alle ore 17 in piazza Tola a Sassari, presso l’ area all’aperto del Bidda Bar, si terrà un incontro pubblico con i candidati alla carica di rettore dell’Università di Sassari. Protagonisti saranno loro, i candidati: Luca Deidda, Giampaolo Demuro, Roberto Furesi, Plinio Innocenzi e Gavino Mariotti.Il dibattito sarà moderato da Marilena Budroni presidente di GenerAlternative, e vedrà la partecipazione di Anna Sanna, unica donna ad aver amministrato il comune Sassari.Il tema dell’incontro è “Università e Territorio” ed è organizzato dall’associazione GenerAlternative che ritiene il ruolo dell’Università centrale per il futuro della città e del territorio, e considera necessario il rapporto/ confronto tra Istituzioni e cittadini per il rilancio sociale ed economico non solo di questo territorio ma dell’intera Sardegna.