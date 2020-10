Riqualificato l’attraversamento pedonale luminoso in via Predda Niedda a Sassari

L'attraversamento pedonale luminoso (Apl) è stato riqualificato dal Comune di Sassari in via Predda Niedda, vicino al centro commerciale Il Vialetto.

Il sistema è stato posizionato in un punto critico per l’elevato numero di mezzi che passano, spesso a una velocità eccessiva. Prima era alimentato elettricamente con pannelli fotovoltaici che non garantivano adeguata luminosità all’attraversamento pedonale sia in termini di illuminamento a terra sia di tempo di funzionamento, specie nel periodo invernale.

L’Amministrazione, Settore Mobilità, ha ora provveduto a fare il collegamento alla rete elettrica. Questo permette l’adeguamento delle lampade, l’installazione di ulteriori lampade a led, conformi al codice della strada, e il posizionamento di lampeggianti per una maggiore visibilità.

L’intervento è stato completato dall’adeguamento della segnaletica orizzontale e la potatura delle alberature vicine.