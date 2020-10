Riaprono oggi gli student hub dell'Università di Sassari

Riaprono da oggi gli Student Hub dell’Università di Sassari. Le aule studio comuni sono situate nel polo Umanistico di via Roma, nel Quadrilatero di viale Mancini, nel polo didattico Monserrato in via Vienna, nel polo bionaturalistico di via Piandanna e nella facoltà di Medicina in viale San Pietro. In questa prima fase di riapertura, gli student hub, che di solito funzionavano anche il sabato e la domenica, osserveranno l’orario 9.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì.



Per via dell’emergenza Covid, il numero dei posti disponibili è ridotto. Sarà necessario prenotare attraverso l’applicazione “Easy-lesson” disponibile nell'Agenda "Orario Uniss" : https://orario.uniss.it/AgendaStudenti/? (qui il tutorial di utilizzo https://www.uniss.it/sites/default/files/prenotazione_del_posto_in_aula-studenthub_-_guida_allo_studente.pdf).



Nei prossimi giorni, la app sarà anche anche sugli app store mobile.



Gli Student Hub dell’Ateneo di Sassari sono una novità introdotta dal Magnifico Rettore Massimo Carpinelli nel 2018 per favorire una migliore fruizione degli spazi universitari da parte degli studenti e delle studentesse, in un’ottica di inclusione, integrazione e socializzazione. A causa del distanziamento personale obbligatorio, i posti studio sono ridotti del 50% e sono pertanto 200.