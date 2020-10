Inaugurato a Ittiri il nuovo Centro servizi RR.SS.UU. dell’Unione dei Comuni del Coros

Ieri pomeriggio, presso l’area artigianale industriale di Ittiri, è stato inaugurato il nuovo Centro servizi di Paulis. Si tratta di una nuova struttura a supporto del servizio RR.SS.UU. 2019-2025 gestito in forma associata dall’Unione dei Comuni del Coros per i comuni di Cargeghe, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Tissi, Uri e Usini, che potenzierà il circuito della raccolta differenziata e la rete degli ecocentri comunali, allo scopo di ottimizzare e massimizzare le tipologie di rifiuti intercettabili dal territorio e di migliorarne le qualità ai fini del recupero. Alla presenza dei sindaci dei comuni che fanno parte del servizio, della ditta appaltatrice, dei dirigenti e degli operatori, dopo il taglio del nastro nelle mani del sindaco di Ittiri Antonio Sau, sono state illustrate le funzionalità della struttura, i servizi attivati, le aree di destinazione rifiuti, gli uffici e tutto il sistema di raccolta e smistamento. Il Centro Servizi avrà funzione di integrare i servizi di raccolta e di diventare un punto di primo stoccaggio e raccolta polivalente a disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, presenti nel territorio sovracomunale del Coros. L’impianto sarà un vero e proprio punto di riferimento per il conferimento diretto da parte degli utenti di tutta una serie di materiali e tipologie di rifiuto da parte dell’utente; diventerà sito di travaso e deposito temporaneo dei rifiuti raccolti nel territorio intercomunale e fungerà da cantiere di rimessaggio mezzi/attrezzature. Come da Capitolato d’appalto, l’Unione dei Comuni del Coros ha affidato in concessione all’ATI aggiudicataria, per i 7 anni di durata del contratto principale, l’area già oggetto di intervento con i fondi POR FERS 2000-20006 da parte del comune di Ittiri per la “Realizzazione dell’Eco centro del Coros – Logudoro e del sistema di raccolta differenziata”, lasciando alla stessa ditta l’onere dei lavori di completamento, del potenziamento secondo le prescrizioni progettuali impartite dall’Unione e delle le procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni quali “aree di raggruppamento” (necessarie per consentire il conferimento di tutte le frazioni oggetto dell’ordinario circuito di raccolta).



Gli interventi di completamento della struttura sono stati perciò sviluppati e portati a termine con un importo complessivo di circa € 170.000,00 e vedono oggi il “Centro Servizi Paulis dotato di piazzale di accesso e parcheggio autovetture, parcheggio autocarri e attrezzature speciali, deposito e magazzino, area di lavaggio, officina, spogliatoi, uffici, cisterna per i carburanti degli automezzi e area di ricezione utenze nella quale sono presenti la guardiania, la pesa automezzi, le attrezzature informatiche per il rilevamento automatico e l’informatizzazione delle operazioni di scarico e conferimento rifiuti e l’ area di conferimento delle varie tipologie di rifiuti differenziabili. All’interno dell’area servizi è presente l’area per lo stoccaggio di sfalci e potature provenienti dalla manutenzione pubblica (comunale) e privata del verde, l’area per lo stoccaggio dei rifiuti ingombranti; l’area destinata ad ospitare container scarrabili per tutte le differenti tipologie di rifiuti riciclabili e la struttura chiusa per l’alloggio di contenitori a tenuta per lo stoccaggio di rifiuti come pile, farmaci scaduti, rifiuti etichettati T e/o F, batterie da autoveicoli, fitofarmaci, oli esausti, toner e inchiostri e similari. E’ presente altresì una struttura chiusa per il deposito dei beni durevoli (frigoriferi, lavatrici, televisioni) e di attrezzature informatiche. All’interno del Centro Servizi, saranno inoltre attivati gli uffici di direzione ed amministrazione dell’ATI aggiudicataria dell’appalto, dotati di sportello utenti e area d’attesa, e aperti per un periodo non inferiore alle 3 ore giornaliere in tutti i giorni feriali e festivi inclusi. La struttura è raggiungibile presso l’area Artigianale - Industriale e di Servizi di Ittiri (SS), ubicata sulla destra della Strada Provinciale n°15/M che da Sassari porta ad Ittiri, prospiciente la chiesa di N.S. de Paulis.