Sassari. Avviso di allerta per rischio idrogeologico sul Logudoro

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna ,ha emesso a partire dalle ore 00:00 del 12.10.2020 e sino alle 17:59 del 12.10.2020 un AVVISO di allerta per: codice GIALLO (criticitàORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO sull'area di allerta Logudoro; L'avviso di criticità e tutti i document iemessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web: http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092