Post Virtus Roma vs Dinamo Sassari. Pozzecco:"Oggi sono veramente soddisfatto"

"Chiaramente il risultato ci rende felici, siamo contenti della vittoria ma ad essere sincero sono contento soprattutto per come è arrivata. Sicuramente va riconosciuto che Roma ha giocato in una situazione precaria e rimaneggiata a causa degli infortuni, noi abbiamo però disputato una gara completamente diversa da quella con Trieste, avevo visto già in settimana un approccio e una mentalità difensiva diversa ed è questo ciò di cui abbiamo fondamentalmente bisogno. Ho visto predisposizione a dare la palla dentro e giocare la nostra pallacanestro, siamo ancora un cantiere aperto e lo rimarremo fino a quando non riusciremo ad inserire Tillman. Oggi ci sono stati segnali positivi, abbiamo un giocatore come Treier che può avere un grande futuro e lo avrà. Tutti oggi hanno dato il loro contributo, mi è dispiaciuto non poter utilizzare Devecchi che prima della partita ha sentito un problema e abbiamo scelto di non rischiarlo ma posso dire che sono veramente soddisfatto".