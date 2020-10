Coronavirus, ecco come cerca di ripartire il gambling

SASSARI. Non c’è settore dell’economia che sia stato travolto e investito dall’. Dai ristoranti alle palestre, dalle scuole alle fabbriche, passando, ovviamente, per il gioco, tutti i vari ambienti sono stati scossi e ribaltati dagli effetti negativi di questa pandemia.E se è ancora presto per capire quanto durerà la crisi, il presente può dirci già qualcosa per quanto riguarda i. Il primo risultato è quello dell’accelerazione di alcuni cambiamenti strutturali già in atto, che il Coronavirus ha solo reso istantanei. Lo rende noto il rapporto “Impatti sul gioco d’azzardo e risposte normative” elaborato dallo IAGR, organismo internazionale che rappresenta tutti i regolatori del comparto giochi, e che attraverso lo strumento del sondaggio è riuscito a scattare un’istantanea sul gioco internazionale.Stando a quanto si legge, nel mondo gioco d’azzardo tradizionale si è verificata una generale contrazione delle entrate lorde da gioco che ha toccato picchi superiori al 50% per quanto riguarda slot, casinò, bingo e scommesse. Diverso invece l’effetto sulle lotterie, dove stando ai dati solo la metà degli intervistati ha ammesso un calo importante, e sul gioco d’azzardo online. Qui il quadro che ne risulta appare abbastanza contrastante. Il segmento sembra essersi confermato su livelli stabiliti globalmente, così come il fronte del bingo. Tutta un’altra storia il mondo delle scommesse online, che ha dovuto vedersela con lo stop alle principali competizioni sportive ed è stata costretta a correre ai ripari con la creazione di scommesse virtuali oppure con il ricorso agli e-sports Rassicurazioni importanti arrivano invece da quanto riguarda i reclami relativi al gioco responsabile: nel report infatti gli intervistati hanno riferito di non aver vissuto cambiamenti sostanziali, nonostante le differenti modalità di lavoro tra operatori e autorità di regolamentazioni avessero creato situazioni apparentemente difficili nella gestione del gioco sicuro. L’altro grande rischio, in seguito alla pandemia Covid 19, è stato quello del ritorno del gioco d’azzardo illegale e senza licenza , dovuti soprattutto all’assenza di pubblicità legata al gambling ufficiale. Il sondaggio infatti parla di stime in calo per quanto riguarda le spese relative a marketing e a comunicazione all’interno degli operatori di gioco, tra cui i migliori casino online in italia. Un quinto del campione ha invece affermato di aver aumentato la spesa, nel tentativo di tenere elevata la quota di mercato e riuscire a dirottare la sua clientela sul segmento online.Dopo lo sguardo sul presente, la ricerca dello IAGR si è soffermata poi sul futuro, chiedendo alle aziende del gioco quale prospettiva adottare dopo l’emergenza Coronavirus. E sono soprattutto due le azioni normative per far fronte ai tempi difficili che ci aspettano: nuove misure di distanziamento sociale nei locali di gioco e ritardo di ispezioni. Solo attraverso mosse sicure di contrasto e prevenzione al Covid, si riuscirà infatti a ripartire.