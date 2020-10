Scoperti con 50Kg di pescato illegale: 7mila euro di sanzione e frittura "offerta" alla Caritas

Grazie alla segnalazione di un privato cittadino, nei giorni scorsi i finanzieri della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno intercettato, nella tarda serata, un’imbarcazione a motore intenta ad esercitare la pesca a strascico all’interno del Canale di Santa Gilla(porto di Cagliari), in una batimetrica di circa un metro. Dopo la segnalazione, veniva prontamente inviata una vedetta del Corpo, con il supporto di una pattuglia via terra. Individuata l'imbarcazione, non potendo intervenire a causa del bassissimo fondale, i militari decidevano di seguire i movimenti del pescatore fino al termine dell’attività, che si protraeva fino all’alba. Terminata l'attività, agevolato anche dalla luce del mattino, il pescatore abusivo, prima di rientrare nella propria sede di ormeggio, proprio per sfuggire ai controlli di polizia, sbarcava furtivamente il pescato e gli attrezzi (rete a strascico) presso un approdo presente all’interno del Canale di Santa Gilla. Sul posto un complice, munito di furgone, caricava a bordo il pescato e tutta l’attrezzatura e si allontanava velocemente. La manovra, seppur rapida,non sfuggiva ai finanzieri che, in coordinamento tra loro, fermavano a terra il furgone e a mare il mezzo nautico. Al termine delle operazioni di identificazione presso gli uffici del Reparto navale della Guardia di Finanza di Cagliari, ai due trasgressori venivano elevati due verbali con sanzioni amministrative pari a 7.000,00 euro. Nella circostanza è stato posto sotto sequestro tutto il pescato, per un totale di oltre 50 kg.nonchél’attrezzatura da pesca utilizzata, costituita da una raffinata rete a strascico ridotta di dimensioni, idonea all’utilizzo su bassi fondali. I prodotti ittici, superata la visita veterinaria per la certificazione di commestibilità, sono stati donati integralmente alla CARITAS di Elmas, rappresentata dalla Parrocchia di San Sebastiano. Questi interventi - sottolinea il Colonnello Bucci, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari– molto spesso sono originati dalle segnalazioni di onesti cittadini, stanchi di subire comportamenti irresponsabili e arroganti da parte di persone senza scrupoli e senza regole,a danno dell’ecosistema marino.