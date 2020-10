Tutti negativi i tamponi ad atleti, staff e dirigenti della Torres

La Torres ringrazia tutto il personale dell'ATS di Sassari per la grande collaborazione con la Società in queste giornate difficili per tutti.













Sono arrivati oggi gli esiti dei tamponi effettuati dal gruppo squadra Torres e fortunatamente tutti gli esami hanno dato esito negativo al Covid - 19.Il gruppo, atleti, staff e dirigenti, rimasto in isolamento fiduciario secondo protocollo, potrà riprendere da oggi le normali attività.La squadra si allenerà questo pomeriggio allo stadio Vanni Sanna alle 16:30 per preparare la prossima gara in programma contro il Monterosi. Resta programmata per mercoledì 21 ottobre la partita valida per la 3^ giornata, rinviata domenica scorsa, contro la Nocerina.Nonostante il problema riscontrato all'interno del Ristorante La Genuina, dove i rossoblù sono ospitati giornalmente, i protocolli di sicurezza all'interno del locale si sono dimostrati estremamente efficaci e la Società augura ad Antonello Serra una rapida ripresa e il ritorno alla normalità per la sua attività e per tutti i suoi collaboratori.