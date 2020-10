Anas, sulla ss131 proseguono i lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Bonorva

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.















Sulla strada statale 131 “Carlo Felice” proseguono gli interventi di realizzazione del nuovo svincolo di Bonorva, in provincia di Sassari, che rendono necessario l’istituzione di un restringimento del tracciato di circa un km.Il provvedimento prevede la chiusura al traffico della carreggiata in direzione Sassari e la deviazione lungo la carreggiata opposta (in direzione Cagliari) allestita a doppio senso di circolazione.Si tratta di una prima fase di interventi che prevedono la realizzazione del primo dei due svincoli in progetto (svincolo nord) e della viabilità di collegamento. Il valore complessivo delle opere è di circa 20 milioni di euro.I lavori fanno parte di un ampio progetto di Anas per l'eliminazione dei nodi critici sulla statale 131, suddiviso in tre lotti. Prevedono il miglioramento degli standard di sicurezza di un tratto di oltre 100 chilometri (tra il km 108 e il km 209) mediante la realizzazione di 6 nuovi svincoli e la messa in sicurezza di ulteriori 21, nonché la messa in sicurezza degli accessi diretti alla statale anche attraverso l'adeguamento della viabilità locale.