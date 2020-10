Sassari: ultime battute del concorso fotografico per gli Erasmus Days

SASSARI. L’Università degli studi di Sassari e l’Associazione Erasmus Student Network Sassari sostengono l'Erasmus con il 1° Contest Fotografico “Casa non è dove vivi, ma:...un'esperienza Erasmus”.Trascorsa la prima fase del concorso, sono ora aperte le votazioni per lo scatto migliore sulla pagina instagram @esn_sassari.Al concorso hanno partecipato gli Erasmus che hanno svolto la mobilità Internazionale negli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020.Le opere più significative del concorso verranno utilizzate dall’Università nelle sue attività di valorizzazione, promozione e comunicazione. Ai concorrenti è stato richiesto di rappresentare l'esperienza Erasmus con foto e video originali, che siano in grado di comunicare le emozioni uniche che solo un l’Erasmus è in grado di suscitare.Il concorso fotografico si inserisce all’interno dell’iniziativa europea #ErasmusDays, promossa dall’ Agenzia Nazionale Erasmus+, col patrocinio della Commissione Europea. Quest’anno gli Erasmus Day si terranno il 15, 16 e 17 ottobre.Le foto e i video scelti da una giuria sono stati pubblicati all'interno della pagina Instagram @esn_sassari e saranno online fino al 16 ottobre 2020.I risultati del concorso verranno proclamati il 17 ottobre sul sito www.uniss.it.Al 1° classificato verrà assegnato in premio un trolley da viaggio serigrafato UNISS, al 2° e al 3° classificato andranno alcuni gadget messi a disposizione dall'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Sassari.Informazioni: https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/erasmusdays-uniss-prima-linea-con-un-concorso-fotografico ; presidente@esnsassari.it