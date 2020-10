Bomba d'acqua ad Alghero: il sindaco chiederà lo stato di "calamità naturale"

Ringrazio tutti per l’opera che in queste ore stanno svolgendo, in mezzo a tante difficoltà, per limitare i danni e garantire il massimo della sicurezza possibile".







Pubblichiamo di seguito le dichiarazioni del Sindaco di Alghero Mario Conoci che ieri notte, al termine di una giornata e una serata molto impegnativa sul fronte dell'emergenza dettata dal violentissimo nubifragio, ha postato sui social, ringraziando quanti hanno lavorato per garantire la sicurezza.