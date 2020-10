Riapre a Sassari il centro di riuso del Comune

La gestione del Centro, a seguito di manifestazione di interesse, è stata affidata alla parrocchia di San Paolo che, grazie ai volontari dell'emporio della Solidarietà, ha potuto così riaprire le porte e riprendere la piena operatività, accogliendo beni e mettendoli a disposizione per chi avesse necessità. Gli utenti saranno accolti in sicurezza attraverso l'applicazione delle recenti disposizioni in materia di contrasto al coronavirus.







Sassari. Tanto lavoro dei volontari all'insegna della solidarietà per accogliere le donazioni e soddisfare le numerose richieste dei cittadini. È questo che ha fatto la differenza negli ultimi due anni nel centro di riuso del Comune di Sassari, un'area realizzata come punto di raccolta di oggetti e arredi che possono essere ancora utilizzati, ma soprattutto un progetto a valenza sociale, che coniuga amore per l'ambiente e per il prossimo. Si trova a Sassari in via Ariosto 1, in corrispondenza dell’ecocentro comunale, ed è aperto il mercoledì dalle 9 alle 18:30 e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. È possibile accedervi solo per appuntamento. Prima di recarsi al Centro è necessario contattare il responsabile al numero 3290882861 o scrivere all’indirizzo e-mail centroriusocomuness@gmail.com.