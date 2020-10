Al via i lavori di dragaggio del porto canale di Fertilia

Previste specifiche norme per tutte le unità in navigazione/transito, che dovranno procedere alla minima velocità di governo tenedosi ad adeguata distanza di sicurezza dai mezzi nautici impegnatinei lavori; oltre ad altre specifiche contenute nell'ordinanza.



Inoltre, nel periodo dei lavori, è vietata la navigazione, lasosta, anche temporanea, nonché svolgere qualsiasi attività di superficie e subacquea ed anche terrestre, nelle due aree esterne al molo di sopraflutto indicate nell'ordinanza .





Partono i lavori di ripristino funzionale dei fondali del porto di Fertilia. Questa mattina il Tenente di Vascello (CP),Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Alghero, Pierclaudio Moscogiuri ha firmato l'Ordinanza n. 31/2020 con la quale si danno tutte le prescrizioni del caso: sia per gli addetti che per i naviganti.Da oggi la Società “L.E.M.A.C. S.r.l.”svolgerà i lavori di ripristino funzionale dei fondali -messa in sicurezza dell’imboccatura del porto canale di Fertilia sito nelComune di Alghero (SS), per un periodo che, stando al cronoprogramma dei lavori ed in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli, terminerà il 6 novembre 2020. I lavori consisteranno nel dragaggio del fondale dell'imboccatura del porto canale.