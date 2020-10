Consorzio Industriale Provinciale di Sassari: Fibra e gas nella aree industriali

La fibra ottica dedicata, infatti, garantirà alle aziende un incremento della sicurezza e della competitività del sistema, che si tradurrà in livelli di produttività superiori e di ottimizzazione dei costi.







Sassari. Lo sviluppo imprenditoriale passa dalle infrastrutture. Quando hardware e software riescono a fondersi senza soluzione di continuità. E’ questo lo spirito della delibera del 5 ottobre del CDA del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari che ha deciso la realizzazione di nuovi e più efficienti sistemi di connessione a banda larga con fibra ottica nelle aree industriali di Porto Torres, Sassari Truncu Reale e Alghero San Marco. Un intervento che non arriva da solo ma che sarà ottimizzato abbinando la posa delle reti del gas in tutti gli agglomerati industriali. Un intervento per il quale sono stati stanziati 520mila euro. Di risorse proprie.Ed oggi, è stato il momento per l’incontro tecnico con gli operatori tecnici del settore delle telecomunicazioni, finalizzata alla raccolta di eventuali proposte per rendere il progetto consortile idoneo alla prossima erogazione del servizio. Un intervento infrastrutturale che, si stima, potrà essere ultimato tra i sei e i nove mesi. Entrambi gli interventi, infatti, andranno avanti parallelamente per ottimizzare tempi e costi di realizzazione.“Questo allineamento infrastrutturale ai benefici che la rete è in grado di fornire consentirà alle imprese insediate e anche a quelle che si insedieranno, come allo stesso Consorzio industriale, di usufruire di servizi innovativi in grado di contribuire alla sempre maggiore efficienza dei servizi consortili e allo sviluppo dell’economia locale” è il commento del presidente Valerio Scanu.Le imprese presenti nelle aree del Consorzio industriale potranno accedere più velocemente al mondo delle più varie soluzioni professionali, sfruttandone al meglio le potenzialità grazie alla veloce connessione in fibra ottica. Quest’ultima abilita anche applicazioni innovative come la telepresenza, la videosorveglianza, i servizi di cloud computing per le aziende e quelli per la realizzazione del modello di sito industriale intelligente, tra cui la sicurezza e il monitoraggio del territorio, l’infomobilità e le reti sensoriali per il telerilevamento ambientale.“Questo intervento rientra nella nuova strategia dell’Ente consortile -aggiunge il presidente- che attuerà tutte le azioni fondamentali per sostenere la competitività delle imprese che operano nelle aree, per accrescere l’attrattività degli agglomerati industriali e renderli finalmente completi di ogni infrastruttura e servizio. In breve per accrescerne e migliorare le performance.”