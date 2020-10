Sul sito del Comune di Sassari il bando per bonus matrimoni e unioni civili

Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati il bando, la modulistica e l’elenco dei Comuni interessati dall’avviso per richiedere il Bonus regionale per matrimoni e unioni civili. Si tratta di un programma di sostegno alle coppie sarde che si uniscono in matrimonio e in unione civile celebrati o da celebrare tra il 23 luglio e il 31 dicembre in Sardegna.Al Comune di Sassari è stato assegnato un finanziamento di 196.920,84 euro, e il contributo massimo previsto è di 4mila euro per cerimonia. Sassari, in qualità di Ente capofila dell’Ambito Plus, si occuperà dell’intera Provincia e gestirà tutto l’iter procedurale, fino l’assegnazione del contributo.Le domande, corredate dal documento d’identità, potranno essere presentate a partire dal 16 ottobre e fino al 15 novembre esclusivamente tramite il portale online pubblicato sul sito www.comune.sassari.it. Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima del 16 ottobre o con modalità differenti. In caso di più domande presentate dallo stesso beneficiario, è presa in considerazione l’ultima.Le coppie accedono al contributo, fino al termine dei fondi disponibili, sulla base dell’Isee, che deve essere la somma dell’Isee dei futuri coniugi.Dopo la pubblicazione della graduatoria saranno erogati i contributi agli aventi diritto, sull’Iban indicato nel modulo di domanda, previa presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute, per un massimo di 4mila euro.Le pezze giustificative dovranno essere presentate esclusivamente a seguito della pubblicazione della graduatoria degli ammessi al beneficio secondo le modalità che saranno indicate successivamente sul sito del Comune di Sassari.Sono finanziabili i servizi, resi da operatori con sede in Sardegna, come catering e ristorante; acquisto di fiori e di abbigliamento; wedding planner; l’affitto della sala; i diritti di agenzia di viaggi; l’affitto dell’auto per il giorno delle nozze; il servizio fotografico e di animazione e intrattenimento anche musicale e quelli di parrucchiera ed estetista.Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo marco.sias@comune.sassari.it.