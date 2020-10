Sassari. Da oggi Sirio riprende il suo regolare percorso

Da oggi la metrotranvia Sirio può riprendere il suo regolare percorso, fino al capolinea dell’emiciclo Garibaldi. Il sindaco Gian Vittorio Campus ha firmato oggi l’ordinanza con cui revoca il precedente provvedimento del 25 settembre che prevedeva lo stop di Sirio alla fermata “Cliniche” per consentire la sosta delle ambulanze. La direzione generale dell’Azienda ospedaliera universitaria ha infatti comunicato l’avvenuta predisposizione di un’area interna al presidio ospedaliero in cui far sostare le ambulanze, così come richiesto e proposto dalla stessa Amministrazione comunale.

