Un uomo ed una donna arrestati dai Carabinieri per possesso di stupefacenti

Nella tarda serata di ieri, a Valledoria (ss), i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, unitamente ai colleghi della stazione Valledoria, hanno tratto in arresto in flagranza di reato N. B. una ragazza 22enne e M.M., 37 anni, entrambi di Valledoria. Nel corso del servizio i Carabinieri,v ersole 21:30 circa in via Mazzini a Valledoria, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordole due persone arrestate. La perquisizione delll'auto e personale immediatamente eseguita ha consentito di rinvenire sull’uomo un involucro in cellophane contenente 9 grammi circa di cocaina mentre sulla donna sono stati rinvenuti 6 grammi di marjuana. La perquisizione successivamente estesa al domicilio della donna ha portato al rinvenimento di tre bilancini di precisione, 75 grammi di sostanza da taglio ed un’agenda riportante nominativi di clienti e somme dovute. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati tradotti in regime di arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di domani.