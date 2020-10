Il marito produceva droga e la moglie la conservava: coppia di Sassari finisce nei guai

SASSARI

I movimenti di numerosi tossicodipendenti, presso l’abitazione e lo scantinato di pertinenza della coppia non sono passati inosservati agli uomini della Polizia di Stato che sono intervenuti perquisendo l’abitazione e il locale-cantina. Durante l’operazione i poliziotti hanno rinvenuto, oltre allo stupefacente, altro materiale tipicamente utilizzato per il confezionamento delle dosi nonchè alcuni proiettili per pistola e del denaro, sicuramente provento della vendita della droga.

































Sassari. Lunedì 19 ottobre gli agenti di Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Sassari, impegnati in un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, più volte segnalato nel Centro Storico e nelle zone periferiche della Città, hanno arrestato un 43enne sassarese e denunciato la moglie 36enne, per produzione e detenzione di marjuana e possesso di cocaina ai fini di spaccio.