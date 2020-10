Sassari. Maltrattavano gli anziani genitori: fratello e sorella obbligati a lasciare la casa

Sassari. Nella giorni scorsi, personale Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Sassari, ha notificato un decreto di allontanamento dalla casa familiare, emesso dal Tribunale di Sassari, nei confronti di due fratelli, un uomo di 22 anni ed una donna 25enne.

I due giovani, tornati alla convivenza domiciliare con i genitori verso la fine del 2019, dopo un periodo di distacco dal nucleo familiare, avevano da subito manifestato nei confronti di questi un comportamento intimidatorio e violento, tale da costringere i due anziani a lasciare la loro abitazione.

L’attività di indagine della Polizia ha permesso di evidenziare vere e proprie aggressioni, maltrattamenti continui, umiliazioni, offese e furti, da parte dei due in danno soprattutto del soggetto più debole, la madre, spesso incapace di reagire e difendersi, se non con l’aiuto del coniuge, anch’egli vittima delle medesime vessazioni.

Dopo la denuncia e la conseguente attività investigativa, il Tribunale di Sassari ha emesso l’ordine di allontanamento dei giovani, obbligandoli a lasciare la casa in cui convivevano con gli anziani genitori sottoposti per mesi a soprusi, violenze fisiche e psicologiche e pericolose intemperanze da parte dei figli.

L’incessante impegno profuso dalla Polizia di Stato in merito ai reati contro la persona, ha nuovamente evitato che episodi violenti non possano finire in tragedia come spesso la cronaca ci racconta.